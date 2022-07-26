Евсеев: чудовищные потери заставили Киев мобилизовать женщин и инвалидов

Западная и украинская пропаганда ежедневно рассказывают, что ВС РФ в Донбассе стоят на месте. Но ВС РФ не продвигаются, поскольку перемалывают украинские формирования.

Об этом сообщил аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли сказал, что Вашингтон не видит признаков поражения киевского режима в Донбассе. Он подчеркнул, что с Россией идёт сражение на истощение.

Даже СМИ Запада говорят, что ВСУ теряют убитыми в месяц по 20 тыс. солдат, а сейчас цифра только увеличивается, заявил Евсеев, изданию "Украина.ру".

"Вы представляете, о каких чудовищных потерях идет речь? Если бы таких потерь не было, они бы не бросали в бой наемников и тероборону из Львова? Никто бы не говорил о призыве женщин, и не было бы призыва людей с плохим зрением и другими проблемами со здоровьем… Это тоже ведёт к обреченности киевского режима, которому осталось не так много. К зиме настанет окончательный перелом на Украине. Украина стоит перед вопросом прекращения своего существования", — сообщил обозреватель.

И об истощении РФ говорят те, кто или ничего не понимают, или пытаются выдать желаемое за действительное, или боятся, что наступит зима и режим преступника Зеленского рухнет, подытожил эксперт.