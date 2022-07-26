Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал о предложении российского коллеги Владимира Путина по производству БПЛА "Байрактар".
РФ и Турция могут сотрудничать в этой сфере, а Киев в панике, пишет "Царьград".
Президент России предложил наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina, которая производит ударные беспилотники "Байрактар", заявил Эрдоган, выступая перед "Партией справедливости и развития" — главной партией страны.
"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar",— подчеркнул глава Турции.
По его словам, аналогичное предложение ранее сделали ОАЭ. Помимо этого, турецкими БПЛА заинтересованы в Саудовской Аравии.
Характерно, что предложение российского президента по сотрудничеству с Baykar Makina прозвучало после того, как западные СМИ сообщили, что Путин может купить беспилотники в Иране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.