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Эрдоган заявил, что Путин желает сотрудничать с производителем Bayraktar

Силовые структуры

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал о предложении российского коллеги Владимира Путина по производству БПЛА "Байрактар".

Эрдоган заявил, что Путин желает сотрудничать с производителем Bayraktar

РФ и Турция могут сотрудничать в этой сфере, а Киев в панике, пишет "Царьград".

Президент России предложил наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina, которая производит ударные беспилотники "Байрактар", заявил Эрдоган, выступая перед "Партией справедливости и развития" — главной партией страны.

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar",— подчеркнул глава Турции.

По его словам, аналогичное предложение ранее сделали ОАЭ. Помимо этого, турецкими БПЛА заинтересованы в Саудовской Аравии.

Характерно, что предложение российского президента по сотрудничеству с Baykar Makina прозвучало после того, как западные СМИ сообщили, что Путин может купить беспилотники в Иране.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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