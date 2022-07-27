Стремоусов: Киев врёт, что ВСУ удалось разрушить Антоновский мост через Днепр

Украинские соцсети распространяют фейковую информацию, что боевикам ВСУ удалось взорвать Антоновский мост под Херсоном. Переправа цела, заверили в ВГА региона.

Поздней ночью 26 июля украинские вооружённые формирования очередной раз атаковали Антоновский мост в Херсонской области. Ранее его пытались разрушить с помощью американских РСЗО HIMARS, но все 12 выпущенных ракет были сбиты системами ПВО.

"Антоновский мост цел, несмотря на истерики в нацистских пабликах", — сообщил в своём видеообращении замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подтвердил, что переправа была обстреляна. Киевский режим решился на атаку, уточнил чиновник, пытаясь запугать мирных жителей, чтобы заставить их покинуть регион.

"С нашей земли мы бежать не собираемся, это вы сегодня бежите и как можно дальше", — обратился он к боевикам.

Стремоусов заверил, что террористическая тактика украинских властей хорошо известна по Донбассу, но напугать Херсон этим не получится.