Стремоусов: ВСУ вновь атаковали мост в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты ПВО

Украинское командование вновь решило ударить из дальнобойных американских РСЗО HIMARS по освобожденной территории Херсонской области, но безуспешно.

19 июля боевики ВСУ атаковали Антоновский мост в Херсоне с помощью ракетных систем, переданных из США. Несмотря на то, что одна из шести выпущенных ракет попала в цель, серьёзного ущерба стратегическому сооружению она причинить не смогла.

Сегодня украинские вооружённые формирования пытались нанести очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS, но все боеприпасы были сбиты комплексами противовоздушной обороны, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Уровень опасности американской РСЗО сильно преувеличен, уверен военный специалист Алексей Леонков. Об опасности дальнобойных ракет пишут в основном "диванные эксперты", работающие на Вашингтон. С боеприпасами вполне могут справиться системы ПВО, стоящие на вооружении российской армии.

"А вы, диванные мои, пишите ещё, а то серебряники от Пентагона за рекламу HIMARS не получите", — призвал он комментаторов в интернете.