Руководитель Крымского парламента Владимир Константинов призвал расширить географию российской спецоперации на Украине до Одессы.
По его словам, армии РФ предстоит освободить Днепропетровск и Харьков от украинских националистов. В интервью РИА Новости он подчеркнул: эти города являются русскими, поэтому им не место в "нацистской Украине".
"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу", — отметил глава парламента Крыма.
Кроме того, политик добавил, что освобождение Одессы и Николаевской области поможет обеспечить безопасность границ. Как пояснил Константинов, при таком сценарии НАТО не сможет закрепиться в Черноморском регионе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в порту Одессы российские солдаты ликвидировали объект военной инфраструктуры Украины с помощью ракет "Калибр".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.