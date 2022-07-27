Константинов: география спецоперации должна быть расширена до Одессы

Руководитель Крымского парламента Владимир Константинов призвал расширить географию российской спецоперации на Украине до Одессы.

По его словам, армии РФ предстоит освободить Днепропетровск и Харьков от украинских националистов. В интервью РИА Новости он подчеркнул: эти города являются русскими, поэтому им не место в "нацистской Украине".

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу", — отметил глава парламента Крыма.

Кроме того, политик добавил, что освобождение Одессы и Николаевской области поможет обеспечить безопасность границ. Как пояснил Константинов, при таком сценарии НАТО не сможет закрепиться в Черноморском регионе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в порту Одессы российские солдаты ликвидировали объект военной инфраструктуры Украины с помощью ракет "Калибр".