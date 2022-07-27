Яков Кедми: Турция в ярости из-за неудач с беспилотниками Bayraktar на Украине

Киев напрасно сделал основную ставку на турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Дроны оказались абсолютно неэффективны, отметил военный эксперт Яков Кедми.

Согласно открытым данным, собранным турецкими аналитиками, за всё время спецоперации ВС РФ на Украине ВСУ потеряли больше Bayraktar, чем разрекламированные БПЛА производства Турции поразили объектов.

"В Турции в ярости из-за провалов беспилотников Bayraktar TB2 на Украине", — отметил Кедми.

Исходя из сводок Минобороны РФ, союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР было уничтожено по меньшей мере 82 ударных БПЛА Bayraktar. В тоже время турецкий аналитический информационный ресурс "OrixSpioenkop" сообщает, что дроны смогли поразить только 50 целей, причём треть из них получила повреждения, но не была уничтожена.

"Это демонстрирует очень низкую эффективность применения турецких беспилотников на Украине, а также на территории ДНР и ЛНР", — делает вывод эксперт.

Таким образом производитель БПЛА понёс серьёзные репутационные потери, так как эффективность Bayraktar сейчас вызывает большие сомнения у будущих покупателей.