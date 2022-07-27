Коротченко: РФ может создать специализированный ЗРК для борьбы с РСЗО HIMARS

России нужен специализированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) для отражения массированного удара ракетами РСЗО HIMARS. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью РИА Новости он отметил, что боевые действия в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали важность создания ЗРК типа израильского комплекса ПРО "Железный купол", но с более высокими тактико-техническими характеристиками. По словам Коротченко, новый комплекс должен обладать большим количеством целевых каналов.

Специалист подчеркнул: время реакции от обнаружения до поражения цели должно быть минимальным.

Он также добавил, что в России могут посчитать целесообразным разрабатывать специализированные высокомобильные комплексы войсковой ПВО, например, на базе автономного боевого модуля "Тор-М2".

Ранее сообщалось, что ВКС РФ применили на Украине новый разведывательный комплекс на базе бомбардировщика Су-34.