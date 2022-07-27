ВКС РФ применили на Украине новый разведывательный комплекс на базе Су-34

Армия РФ в ходе специальной военной операции на Украине начала использовать новый разведывательный комплекс на базе бомбардировщика Су-34.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник, этот комплекс позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей, например, позиций средств ПВО и украинских радиолокационных станций.

"ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34", — подтвердил собеседник агентства.

По словам источника, комплекс передаёт наземным силам и огневым средствам данные об объектах военной инфраструктуры ВСУ по автоматическим каналам связи в режиме времени, который близок к реальному.

Ранее сообщалось, что российские военные применили на Украине новейший лёгкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Ласточка". С помощью этого дрона можно сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для работы с воздуха.