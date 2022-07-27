Марочко: украинские военные усилили позиции в районе Артёмовска и Соледара

В районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар Луганской Народной Республики военные ВСУ укрепили свои позиции. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские солдаты дооборудовали новые фортификационные сооружения.

"Отмечается усиление позиций противника в районе Артёмовска и Соледара", — указал Марочко.

Он также подчеркнул: на позиции ВСУ прибыла батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, системами ПВО и артиллерией.

Ранее Марочко сообщил, что союзные силы России и ЛДНР после зачистки Углегорской ТЭС от украинских националистов намерены выдвинуться к Артёмовску. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, инженерным войскам предстоит проделать огромную работу по разминированию электростанции.

Кроме того, он добавил, что украинские солдаты расквартировываются в домах мирных жителей Артёмовска, ссылаясь на военное положение.