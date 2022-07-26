ВС РФ после зачистки Углегорской ТЭС двинутся к Артёмовску

Союзные силы РФ и ЛДНР после зачистки от националистов Углегорской ТЭС планируют выдвинуться к Артёмовску.

Об этом сообщил сотрудник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что инженерные войска также проделают большую работу по разминированию электростанции.

"Там буквально каждый клочок, каждый метр заминирован, везде растяжки, везде осуществлялось дистанционное минирование", — цитирует подполковника ТАСС.

Ополченец отметил, что Углегорская теплоэлектростанция — стратегический объект. Данная ТЭС является самой крупной в Европе и обеспечивает энергией не только территорию ДНР, но и многие населённые пункты за её пределами, отметил представитель НМ ДНР.

Ранее силовики ЛНР заявляли, что Углегорская ТЭС в Светлодарске перешла под контроль объединённой армии.