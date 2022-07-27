Бойцы НМ ДНР сообщили, что ВСУ при обороне в Донбассе укрываются в лесопосадках

Военные НМ ДНР сообщили об особенностях тактики противника в обороне. Отмечается, что ВСУ располагают свои огневые точки, в основном, в лесопосадках, если речь идёт о территориях вне населённых пунктов Донбасса. Украинские подразделения занимаются также оборудованием коммуникаций между позициями в этих посадках.

"С помощью коптеров мы выявляем их позиции в посадках. Иногда достаточно заметить траншею, которая тянется от одной посадки к другой, чтобы сделать вывод об оборудовании в посадках огневых точек противника. По ним и наносим удар. В принципе, уже и без беспилотников зачастую понятно — если на пути лесопосадка, то <…> её нужно отработать", — цитирует слова военнослужащего НМ ДНР "Военное обозрение".

Ещё одной особенностью тактики ВСУ является минирование подходов к посадкам, которое, однако, не всегда бывает успешным. Как сообщают в НМ ДНР, зачастую украинские военные не успевают заминировать подходы при отступлении с одних позиций на другие, а порой и сами становятся жертвами мин, установленных ранее их сослуживцами.

При нахождении лесопосадки вблизи села военные ВСУ роют траншею, ведущую к данному селу, чтобы, при необходимости, укрываться от ударов в частных домах.