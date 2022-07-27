Для контрнаступления Украине необходимо еще много оружия, чтобы "пугать" россиян.
Об этом в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", — заявил он.
По его словам, новое оружие должно идти на Украину постоянно, поскольку процесс "деоккупации" уже идёт полным ходом. И он будет продолжаться, а города будут "возвращены", уверен советник Зеленского.
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