Подоляк: "Хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина"

Для контрнаступления Украине необходимо еще много оружия, чтобы "пугать" россиян.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", — заявил он.

По его словам, новое оружие должно идти на Украину постоянно, поскольку процесс "деоккупации" уже идёт полным ходом. И он будет продолжаться, а города будут "возвращены", уверен советник Зеленского.