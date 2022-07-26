Владимир Зеленский приказал начать контрнаступление 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному начать контрнаступление к Дню Независимости.

Напомним, этот праздник в Незалежной отмечают 24 августа.

"Для этого ВСУ должны начать операцию в августе месяце и продемонстрировать способность вести наступательную военную кампанию", — цитирует издание "Кherson-news" украинских инсайдеров.

Также сообщается, что кроме символического значения, это наступление необходимо, чтобы показать своим западным кураторам, что деньги и вооружение присланы не зря, а также продемонстрировать, что ВСУ даже сейчас способны вести наступательные операции.