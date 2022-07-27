Армия РФ уничтожила две украинские батареи РСЗО и два взвода гаубиц "Мста-Б"

Вооружённые силы РФ поразили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град", принадлежащие украинским военным. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что армия РФ также уничтожила артиллерийскую батарею гаубиц "Гиацинт-Б" и два взвода гаубиц "Мста-Б" в ходе специальной военной операции на Украине.

"За сутки поражены батарея РСЗО "Ураган" и артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска, батарея РСЗО "Град" в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б", — сказал Конашенков.

Помимо этого, он подчеркнул: российским военным удалось уничтожить пять взводов орудий Д-30, которые находились на огневых позициях украинских боевиков в семи районах Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что ВС РФ высокоточными ударами лишили боеспособности 53-ю механизированную бригаду армии Украины.