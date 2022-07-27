Ищенко: Зеленский намеренно дезинформирует ВС РФ, говоря о контрнаступлении

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно проинформировал Конгресс США о том, что Киев намеревается вернуть себе утраченные в ходе российской спецоперации территории в течение ближайших трёх-шести недель.

Однако военный эксперт Ростислав Ищенко усомнился в правдивости слов украинского президента, подчеркнув, что за такой короткий период времени нереально провести должную подготовку к контрнаступлению и собрать необходимое для этого количество украинских бойцов.

Эксперт отметил в разговоре с "Украиной.ру", что даже если США пойдут Киеву навстречу и согласятся на поставки дополнительного вооружения для украинской армии, обозначенных Зеленским шести недель им всё равно никак не хватит для оказания военной помощи ВСУ.

На основании этого Ищенко сделал вывод, что Киев намеренно дезинформирует всех, а главное, Россию, о том, где украинская армия планирует проводить контрнаступление.

Соответственно, ВСУ могут предпринять попытки наступления на ВС РФ, ДНР и ЛНР в других местах — например, на Новую Каховку со стороны Никополя и Кривого Рога, или на Херсон с николаевского направления. Но успеха Киеву эти атаки, скорее всего, не принесут, ввиду превосходства российских сил.