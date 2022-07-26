Ищенко: США окончательно отодвинули Зеленского от управления войсками

Украинский президент Владимир Зеленский не только не владеет ситуацией у себя в стране, но западные кураторы вообще не считают нужным ставить в известность местную власть о своих операциях на украинской территории.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Зеленский требовал там держать города до конца, не сдаваться. Ну, попали они в окружение, ну и ладно, как Гитлер в 1945 году. Это глупо. Американцы решили установить полный контроль над украинскими силовыми структурами, управленческими структурами и руководить ими не через Зеленского, а напрямую", — заявил эксперт в эфире радио "Говорит Москва".

По его словам, президент Незалежной теперь из себя представляет "этакую злую матрёшку, вредную, крикливую, но фактически бессильную".

Сажать в тюрьму оппозицию у себя в стране, как заправскому латиноамериканскому диктатору, ему ещё разрешили. Но к армии подходить запретили, отметил Ищенко.

"Как будут вестись боевые действия, решения о том, какие операции будут проводить спецслужбы, он не только не будет принимать, но может быть и знать о них не будет", — подытожил аналитик.