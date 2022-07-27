Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Киев кричит о своём наступлении, чтобы отвлечь ВС РФ

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров прокомментировал заявления Киева о якобы готовящемся наступлении на Херсонском направлении и отметил, что это может быть отвлекающим манёвром. По его мнению, ВСУ могут нанести удар в районе Изюма или на Запорожском направлении.

"Зеленский и его окружение являются сторонниками не стратегических побед на военном поле, а информационных поводов для перемог. Поэтому они могут попытаться отбить Васильевку и выдать это за колоссальную победу", — заявил Прозоров в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что в Херсонской области много степных местностей, поэтому ВСУ не смогут там разместить военную технику и остаться незамеченными.