Украинский командир Савчук: ВСУ бросают гаубицы М777 США из-за нехватки знаний

ВСУ бросают в ходе отступления американские гаубицы М777 на поле боя, заявил сдавшийся в плен бойцам ЛНР командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Андрей Савчук.

По словам Савчука, речь идёт о неисправном оружии, так как у украинских военных не хватает знаний для их ремонта и правильной эксплуатации.

"Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами", — пояснил украинский комроты РИА Новости.

Несмотря на то, что часть украинских боевиков прошла специальные обучающие курсы, эффекта от них немного, подчеркнул Савчук. По его словам, военные до сих пор не понимают, как правильно пользоваться иностранным оружием, не говоря о ремонте.

"Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается", — резюмировал украинский военный.