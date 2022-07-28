GT: США допускают ошибку 20-летней давности, накачивая Украину оружием

Американские власти, поставляя оружие Киеву, повторяют на Украине ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане. Об этом сообщает Global Times.

По информации китайского издания, руководство США, предоставляя военную помощь украинской армии, считает, что может повторить "успех" Афганистана. При этом в материале сказано, что у США не было никаких достижений на территории этого государства.

GT напоминает, что прошлом году после оккупации, которая длилась в течение 20 лет, американцам пришлось вывести войска из Афганистана, бросив союзников. В статье подчёркивается: после этого США начали "помогать" Украине, несмотря на высокий уровень инфляции и огромный госдолг.

"Когда Конгресс США одобрил законопроект помощи Киеву на 40 миллиардов долларов, Пентагон незаметно признал, что оружие и техника США на сумму около 7,1 миллиарда долларов остались в руках талибов", — отмечается в материале.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинские военные сражаются за интересы крупных американских корпораций, которые скупили самые плодородные земли в стране.