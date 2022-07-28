Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ищенко: вывод из строя Антоновского моста повышают шансы на контрнаступление ВСУ
Гривач: план Германии снизить спрос на газ загонит экономику ФРГ "под плинтус"
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Fox Business: демократы не хотят видеть Байдена президентом США в 2024 году
Эксперт Кулешов: нейросеть научилась писать посты, но до литературы ей далеко
Пентагон готовится к войне с Россией и перебрасывает в Польшу истребители F-22
GT: США допускают ошибку 20-летней давности, накачивая Украину оружием
Арестович: русские наступают, потому что не умеют обороняться
Кедми о Дне Конституции Украины: остатки государственности убили на Майдане

Депутат Госдумы Шеремет: украинские военные сражаются за земли корпораций США

Силовые структуры

Военные ВСУ сражаются за интересы транснациональных корпораций США, руководители которых скупили самые плодородные земли на Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы Шеремет: украинские военные сражаются за земли корпораций США

В интервью РИА Новости он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский лично пролоббировал продажу земли. По его мнению, именно огромные американские корпорации "заставляют умирать" украинцев за приобретённые ими территории. Как пояснил парламентарий, эту информацию скрывают от граждан страны.

"Они по наивности своей не понимают, что уже фактически живут на американской земле", — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул: украинскому народу необходимо "прозреть".

Ранее бывший офицер американской разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, сорвала планы Североатлантического альянса по нападению на Крым и республики Донбасса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО

Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.

Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Мир. Новости мира
CNN: Россия прекращает поставки газа, по обе стороны Атлантики началась паника
Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Ходарёнок: гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску для уничтожения обороны ВСУ
Силовые структуры
Ishgal: наёмники заявили, что большинство подразделений ВСУ уничтожено
Риттер: Россия сорвала планы НАТО напасть на Крым и Донбасс
Силовые структуры
Риттер: Россия сорвала планы НАТО напасть на Крым и Донбасс
Последние материалы
Гривач: план Германии снизить спрос на газ загонит экономику ФРГ "под плинтус"
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Средство "антидождь": важно читать то, что написано в инструкции
Fox Business: демократы не хотят видеть Байдена президентом США в 2024 году
Эксперт Кулешов: нейросеть научилась писать посты, но до литературы ей далеко
Пентагон готовится к войне с Россией и перебрасывает в Польшу истребители F-22
GT: США допускают ошибку 20-летней давности, накачивая Украину оружием
Арестович: русские наступают, потому что не умеют обороняться
Моторное масло в летнее время: маркировка, вязкость, погодные условия в регионе
Депутат Госдумы Шеремет: украинские военные сражаются за земли корпораций США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников