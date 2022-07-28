Депутат Госдумы Шеремет: украинские военные сражаются за земли корпораций США

Военные ВСУ сражаются за интересы транснациональных корпораций США, руководители которых скупили самые плодородные земли на Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский лично пролоббировал продажу земли. По его мнению, именно огромные американские корпорации "заставляют умирать" украинцев за приобретённые ими территории. Как пояснил парламентарий, эту информацию скрывают от граждан страны.

"Они по наивности своей не понимают, что уже фактически живут на американской земле", — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул: украинскому народу необходимо "прозреть".

Ранее бывший офицер американской разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, сорвала планы Североатлантического альянса по нападению на Крым и республики Донбасса.