Рогов: киевский режим пытается организовать геноцид в Запорожской области

Киев пытается устроить геноцид на территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, мирные жители видят своё будущее только в составе РФ. Представитель ВГА подчеркнул в интервью РИА Новости: Киев осознаёт это, поэтому перешёл к новой тактике, которая состоит в целенаправленном уничтожении гражданских объектов в Запорожской области.

"Мы воспринимаем это как попытку геноцида", — сказал Рогов.

Он также добавил, что Киев уже лишил регион газоснабжения. Как отметил представитель ВГА, теперь ВСУ наносят удары по Запорожской атомной электростанции и объектам водоснабжения. Рогов назвал такие методы ведения боевых действий террористическими, ведь отсутствие газа, воды и электричества — это удар по мирному населению.

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что уже в первой половине сентября в регионе может состояться референдум по присоединению к России.