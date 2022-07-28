Хроленко: визит Шойгу в ВС РФ готовит мощный удар по ВСУ далеко за Донбассом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за три дня объехал несколько группировок ВС РФ в Донбассе. Эта инспекция не случайна, поскольку всю текущую информацию он и так получал в Москве.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Хроленко.

"Личное присутствие Шойгу в местах расположения всех четырёх группировок говорит о том, что это важная разведка перед большим событием. Что это будет, мы можем только предполагать. Российский Генштаб не поделился своими планами. Возможно, это будет удар в одном направлении. Может быть, одновременно будут атакованы Харьков, Днепропетровск и Николаев. На мой взгляд, возможна атака на Херсон”, — заявил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже сказал, что география специальной операции изменится. Это вскоре подтвердил и глава МИД Сергей Лавров.

"Сочетание этих событий является важным знаком. Скоро мы увидим, останется ли Украина независимым государством или будет включена в состав РФ через референдум по регионам. Неважно, сколько времени это займет. В принципе, уже принято решение, что мы пойдем этим путем. И Шойгу, Лавров и Ушаков это подтвердили”, — подытожил Хроленко.