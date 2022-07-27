Группировка “Отважных” российской армии продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции на Украине.
27 июля бойцы смогли вытеснить националистов из своего опорного пункта. По информации портала "Русская весна”, солдаты спецназа “О” подавили очередную огневую точку бандеровцев на окраине города Северска.
Артиллеристы, "ракетчики" и снайперы тоже оказывают давление на ВСУ, чтобы выбить нацистов из города.
Уже сообщалось, что артиллерия группировки “О” и военная авиация обеспечивают продвижение союзных сил на Славянск.
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