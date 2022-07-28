Арестович: операция по "освобождению" Херсона уже началась — у РФ есть три пути

Операция по "освобождению" Херсона, "можно сказать", уже началась, заявил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, теперь у российской стороны есть "три пути".

"Отступать, если будет возможность, сдаваться в плен или быть уничтоженными", — заявил советник ОП Арестович.

ВСУ намерены оставить противника без складов боеприпасов на западном берегу Днепра, подчеркнул Арестович. Кроме того, украинская армия будет нацелена на уничтожение средств связи ВС РФ, а после "зачистит остатки" российских сил.

По словам представителя Киева, ВСУ, "можно сказать", уже начали контрнаступление в Херсоне.