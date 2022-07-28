Арестович: русские наступают, потому что не умеют обороняться

Риторика украинских пропагандистов не перестаёт удивлять. Советник администрации Зеленского заявил, что российская армия слаба в обороне, а потому наступает.

В Киеве осознали, что украинские вооружённые формирования не смогут долго сопротивляться союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР. Пока Зеленский выпрашивает у США срочную помощь тяжёлым вооружением, местная пропаганда занята тем, что выдаёт поражения на поле боя за "перемоги".

В интервью украинскому телеканалу внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на линии соприкосновения российские войска "сыпятся", но ценой невероятных усилий "продолжают поступать".

"Они не знают, что делать (вместо наступления. — Прим. ред.). У них нет стратегии на оборону", — пояснил пропагандист.

Подобное заявление вызвало исключительно ироничные комментарии соцсетях. Военный эксперт Сергей Колясников провёл аналогию с Великой Отечественной войной.

"Советская армия не знала что делать и от безысходности дошла до Берлина", — предположил он.

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