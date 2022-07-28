Пресс-секретарь "Азова"*: убивать российских пленных на камеру велел Арестович

Пленный боевик националистического батальона "Азов"* рассказал, что указание снимать шок-контент с российскими солдатами пришло из офиса президента Украины.

Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" признался, что руководил пресс-службой нацбата "Азов"*. Именно он являлся лауреатом различных международных премий за фотографии из завода Азовсталь. Видео с допросом захваченного боевика опубликовал военкор Андрей Руденко.

"Орест" пояснил, что администрация украинского президента приказала запустить информационную кампанию по сбору шок-контента.

"Я слышал фамилию Арестович, что конкретно он этим занимается", — уточнил пленный.

Украинские боевики должны были снимать шокирующий видеоматериал с пытками и убийствами российских военнопленных и распространять ролики в соцсетях. Козацкий сообщил, что такие распоряжения получили националисты Харькова и Киева.

По замыслу организаторов, видео с жестокими убийствами должно было вызвать волну протеста в России против отправки военнослужащих для выполнения задач по проведению спецоперации на Украине.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.