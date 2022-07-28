Пленный боевик националистического батальона "Азов"* рассказал, что указание снимать шок-контент с российскими солдатами пришло из офиса президента Украины.
Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" признался, что руководил пресс-службой нацбата "Азов"*. Именно он являлся лауреатом различных международных премий за фотографии из завода Азовсталь. Видео с допросом захваченного боевика опубликовал военкор Андрей Руденко.
"Орест" пояснил, что администрация украинского президента приказала запустить информационную кампанию по сбору шок-контента.
"Я слышал фамилию Арестович, что конкретно он этим занимается", — уточнил пленный.
Украинские боевики должны были снимать шокирующий видеоматериал с пытками и убийствами российских военнопленных и распространять ролики в соцсетях. Козацкий сообщил, что такие распоряжения получили националисты Харькова и Киева.
По замыслу организаторов, видео с жестокими убийствами должно было вызвать волну протеста в России против отправки военнослужащих для выполнения задач по проведению спецоперации на Украине.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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