Шеремет: контрнаступление на Херсон приведёт ВСУ к невосполнимым потерям

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) обернётся для них невосполнимыми тяжёлыми потерями. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он прокомментировал заявления Киева о планах начать контрнаступление на Херсонскую область, которая находится под контролем российских военных. По его словам, армия Украины столкнётся с "сокрушительным отпором и захлебнётся", если предпримет попытку захвата региона.

"Контрнаступление обернётся для ВСУ невосполнимыми тяжёлыми потерями", — сказал парламентарий.

Он также добавил, что все сообщения о готовящемся контрнаступлении — это очередная авантюра президента Украины Владимира Зеленского, предпринятая для "сухой статистики". Шеремет убеждён: по приказу западных кураторов он может дать команду на наступление, ведь для него жизни мирных граждан "ничего не значат".

Как подчеркнул депутат, Зеленский стал для своей страны "кровавым диктатором".