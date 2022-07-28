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Марочко: подразделения 54-й украинской бригады самовольно уходят с позиций

Силовые структуры

Украинские боевики без согласования с военно-политическим командованием покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: подразделения 54-й украинской бригады самовольно уходят с позиций

По его словам, Вооружённые формирования Украины (ВФУ) уходят с боевых позиций в связи с "большими и безвозвратными потерями".

"В районе населённого пункта Нагорное отмечено самовольное оставление позиций подразделениями 54-й бригады ВФУ", — отметил Марочко.

Село Нагорное относится к Ренийскому району Одесской области Украины.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что тактика украинской армии по прорыву союзных средств противовоздушной обороны (ПВО) перестала работать. Как пояснил Марочко, она заключалась в запуске сразу трёх ракет "Точка-У" с небольшой задержкой. Согласно замыслу Киева, это должно было создать определённые трудности для систем ПВО, заключил офицер.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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