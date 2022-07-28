Украинские боевики без согласования с военно-политическим командованием покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, Вооружённые формирования Украины (ВФУ) уходят с боевых позиций в связи с "большими и безвозвратными потерями".
"В районе населённого пункта Нагорное отмечено самовольное оставление позиций подразделениями 54-й бригады ВФУ", — отметил Марочко.
Село Нагорное относится к Ренийскому району Одесской области Украины.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что тактика украинской армии по прорыву союзных средств противовоздушной обороны (ПВО) перестала работать. Как пояснил Марочко, она заключалась в запуске сразу трёх ракет "Точка-У" с небольшой задержкой. Согласно замыслу Киева, это должно было создать определённые трудности для систем ПВО, заключил офицер.
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