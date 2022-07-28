Высокоточные ПВО НАТО зависают, когда засекают российские ракеты

Системы радиолокационных станций НАТО перегружены используемыми российскими военными на Украине гиперзвуковыми ракетами, рассказал Энди Томис, глава оборонной компании Cohort.

В интервью The Telegraph он заявил, что единственное, что могут сделать системы ПВО — засечь ракету. После этого компьютеры "зависают" и не могут рассчитать траекторию её полёта.

"Своим движением российские ракеты сводят с ума компьютеры западных систем ПВО и ПРО", — посетовал британский военспец, добавив, что западные специалисты ломают головы над тем, как защищаться от российских гиперзвуковых ракет.

"Обычные ракеты могут двигаться со скоростью около 3 Мах (единица скорости, 1 Мах = 1 198,8 км/час или 333 м/сек), а гиперзвуковые — со скоростью 5 Мах или быстрее. Они невероятно быстры, и у них настолько непредсказуемая траектория полета, что оба этих атрибута затрудняют отслеживание, нарушая работу ПВО", — поясняет The Telegraph.