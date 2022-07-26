Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS

Американцы были неприятно удивлены тем, что у ВС РФ, оказывается, есть возможности для того, чтобы взламывать системы разрекламированных им РСЗО HIMARS, поставляемых на Украину, заявил военный эксперт Алексей Леонков в эфире ТК Россия-1.

Выступая в качестве приглашенного гостя в студии Владимира Соловьева, он рассказал о том, что новая секретная система контрбатарейной борьбы, впервые применённая в Донбассе, наглядно показала, что "хваленые Хаймарсы" очень даже уязвимы:

"Все, уже отстрелялись. Американская система взломана. А наша секретная разработка будет развернута на всех направлениях. Хорошая система, пока не могу ее называть, но она работает на гораздо больших расстояниях, моментально фиксируя место запуска. Для американцев это был очень неприятный сюрприз", — заявил эксперт.

Леонков отметил, что "разрекламированное американцами чудо-оружие" резко потеряло свою эффективность:

"Думается, в следующий раз в США задумаются о том, стоит ли вообще посылать данные РСЗО на утилизацию в Донбасс".