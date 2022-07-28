Турецкий производитель ударных БПЛА сообщил о желании бесплатно поставлять ударный дрон на Украину.
Руководство компании Baykar Technologies заявило о решении начать бесплатные поставки киевскому режиму ударно-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2.
Об этом сказано в официальном письме производителя.
По информации, Baykar Technologies принял решение о безвоздмезной передаче ВСУ разведывательного дрона Bayraktar TB2 с вооружением. Сначала деньги за беспилотный аппарат собирали в Польше, но потом было принято решение отдать его Киеву бесплатно.
Уже не первый раз, когда турецкий производитель бесплатно предоставляет ВСУ ударные и разведывательные БПЛА. Ожидается, что в ближайшее время в Норвегии тоже приобретут беспилотник для Украины.
А между тем, Анкара даже не скрывает, что продолжает поставлять украинским националистам оружие вопреки требованиям РФ.
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