Турция заявила о готовности бесплатно поставлять на Украину Bayraktar

Турецкий производитель ударных БПЛА сообщил о желании бесплатно поставлять ударный дрон на Украину.

Руководство компании Baykar Technologies заявило о решении начать бесплатные поставки киевскому режиму ударно-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2.

Об этом сказано в официальном письме производителя.

По информации, Baykar Technologies принял решение о безвоздмезной передаче ВСУ разведывательного дрона Bayraktar TB2 с вооружением. Сначала деньги за беспилотный аппарат собирали в Польше, но потом было принято решение отдать его Киеву бесплатно.

Уже не первый раз, когда турецкий производитель бесплатно предоставляет ВСУ ударные и разведывательные БПЛА. Ожидается, что в ближайшее время в Норвегии тоже приобретут беспилотник для Украины.

А между тем, Анкара даже не скрывает, что продолжает поставлять украинским националистам оружие вопреки требованиям РФ.