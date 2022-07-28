Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Евсеев о РСЗО Himars на Украине: мы их все уничтожим
Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"
"А Байден-то ненастоящий" - американцы считают, что им подменили президента
Армия России в Кропивницком разбила военные объекты ВСУ
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Власти Челябинска назвали бурьян на городской клумбе "ландшафтным дизайном"
Синоптик об угрозе повторения жары 2010 года: "Долгоиграющий тренд к потеплению"
Опрос: 40% москвичей ожидают возвращения ковидных ограничений
Брутер: тему принятия в РФ новых регионов пока вообще не следует поднимать

Турция заявила о готовности бесплатно поставлять на Украину Bayraktar

Силовые структуры

Турецкий производитель ударных БПЛА сообщил о желании бесплатно поставлять ударный дрон на Украину.

Турция заявила о готовности бесплатно поставлять на Украину Bayraktar

Руководство компании Baykar Technologies заявило о решении начать бесплатные поставки киевскому режиму ударно-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2.

Об этом сказано в официальном письме производителя.

По информации, Baykar Technologies принял решение о безвоздмезной передаче ВСУ разведывательного дрона Bayraktar TB2 с вооружением. Сначала деньги за беспилотный аппарат собирали в Польше, но потом было принято решение отдать его Киеву бесплатно.

Уже не первый раз, когда турецкий производитель бесплатно предоставляет ВСУ ударные и разведывательные БПЛА. Ожидается, что в ближайшее время в Норвегии тоже приобретут беспилотник для Украины.

А между тем, Анкара даже не скрывает, что продолжает поставлять украинским националистам оружие вопреки требованиям РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Последние материалы
Армия России в Кропивницком разбила военные объекты ВСУ
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Власти Челябинска назвали бурьян на городской клумбе "ландшафтным дизайном"
Синоптик об угрозе повторения жары 2010 года: "Долгоиграющий тренд к потеплению"
Турция заявила о готовности бесплатно поставлять на Украину Bayraktar
Опрос: 40% москвичей ожидают возвращения ковидных ограничений
Брутер: тему принятия в РФ новых регионов пока вообще не следует поднимать
Военкор: начался штурм укрепрайона боевиков ВСУ в Авдеевке
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Кнутов: боевики ВСУ используют беспилотники как камикадзе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников