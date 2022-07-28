Евсеев о РСЗО Himars на Украине: мы их все уничтожим

Реактивные системы залпового огня HIMARS уничтожить нелегко, поскольку они постоянно меняют место дислокации. РСЗО входят в определенный сектор, отстреливаются и покидают его через несколько минут.

Найти и уничтожить их технически довольно сложно, заявил военный эксперт Национального института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, дальность стрельбы у HIMARS — 85 км, а наша контрбатарейная мощь — 60 километров. Плюс эти американские установки хорошо прикрывают ПВО Украины.

"Мы всё равно их всех возьмём. Нисколько не сомневаюсь. Поставка новых четырех единиц или их немецких или британских аналогов не изменит этого. Потому что по своим характеристикам HIMARS очень похож на наш "Ураган”... Украина уже потеряла большое количество вооружений. Компенсировать их поставками HIMARS и аналогов невозможно”, — отметил Евсеев.

По его словам, ВС РФ уже решили задачу перехвата ракет РСЗО HIMARS, и следующей целью будет как раз уничтожение этих ракет. И с этой задачей армия РФ справится, подытожил эксперт.