Хроленко: иранские “Шахеды” оставят ВСУ без реактивных систем HIMARS

Для минимизации ущерба от обстрелов дальнобойной артиллерии ВСУ, нужно усилить парк БПЛА, чтобы дроны могли круглосуточно отслеживать перемещения противника.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Хроленко.

Так, любые передвижения реактивных систем залпового огня HIMARS будут вызывать удары российских беспилотных аппаратов. Но для этого необходимо иметь их много, подчеркнул обозреватель.

"Недавно появилась новость, что иранские беспилотники "Шахид 129″ могут быть поставлены. Это очень интересная идея. Она принесла бы большую пользу. Это снизило бы активность передвижения самоходных машин и реактивных систем залпового огня. Чем больше в небе будет беспилотных штурмовиков, тем быстрее эта угроза будет ликвидирована”, — в интервью порталу "Украина.ру" сказал аналитик.

По его словам, чтобы устранить угрозу, исходящую от националистов, нужно в принципе уничтожать боеспособные силы ВСУ.

А проблему эту можно решить лишь тогда, когда российские войска выйдут на западные рубежи Украины, подытожил Хроленко.