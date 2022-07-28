Наступление на Херсон, которое так часто анонсирует Киев — это попытка отвлечения внимания, националисты могут сосредоточиться на другом направлении.
Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Леонков.
Он отметил, что Генштаб ВСУ не раз анонсировал приоритетность херсонского выдвижения, а последние обстрелы должны были убедить РФ в том, что на Херсон уже началось наступление.
"Разговоры о наступлении на Херсон — это попытка отвлечь внимание. На самом деле, эти силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже донбасское направление — с целью, как он говорят, "деблокировать или освободить города, занятые российскими войсками", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.
По его словам, РФ не стоит забывать о направлении Изюм — Харьков, потому что это довольно лесистая местность, где можно войска скрыть, подвезти спокойно боеприпасы и спланировать ряд операций.
"Россия готовится к любым провокациям с украинской стороны, к попыткам ВСУ провести контрнаступательную операцию на любом направлении”, — подчеркнул Леонков.
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