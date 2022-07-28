Глава ЧФ: Россия господствует в Азовском море и северо-западной части Чёрного

Черноморский флот РФ в ходе СВО на Украине завоевал господство в Азовском море. Также Россия установила контроль над северо-западной частью Чёрного моря.

Об этом сообщил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

"Боевая деятельность ЧФ в ходе СВО позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", — в своём поздравлении с днем Военно-морского флота России заявил Осипов.

Он также подчеркнул, что черноморцы успешно выполняют боевые задачи спецоперации на Украине.

Личный состав флота вносит серьёзный вклад в укрепление российской безопасности на южных рубежах страны, подытожил командующий ЧФ РФ.