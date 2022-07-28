Генштаб Украины опубликовал сводку о событиях на разных направлениях боевых действий.
Киев сообщил, что российские войска, действуя вместе с подразделениями НМ ЛНР, "улучшили тактическое положение" у Соледара. При этом формулировка от украинского командования звучит без конкретизации разгрома ВСУ в районе Соледара и Артёмовска.
Также представители украинского командования обвинили ВС РФ в том, что они якобы использовали форму украинской армии во время атаки на населённый пункт Пески. Российские бойцы якобы носили белые повязки.
Так, по словам Генштаба Украины, русские "хотели ввести противника в заблуждение".
Эксперты уже отметили, что эти заявления выглядят как попытки скрыть от украинцев факт обстрела отступающих солдат ВСУ боевиками националистических батальонов и подразделений теробороны, находящимися на "второй линии".
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.