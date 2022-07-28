РВ: командование ВСУ отправило солдат на убой, а потом записало в дезертиры

В распоряжении "Русской весны" оказались документы, из которых следует, что 14 жён бойцов 20-го Черкасского батальона территориальной обороны 1 июня 2022 года обратились в письменной форме к главнокомандующему ВС Украины Валерию Залужному и народному депутату Антону Яценко с просьбой о помощи. Женщина сообщают, что их мужей "кинули на мясо" под артиллерию и танки в Северодонецке, не снабдив патронами и пропитанием.

"Потери огромные, помогите", — значилось в письме.

Реакция от украинского командования оказалась не той, на которую рассчитывали женщины. Письмо отдали в Службу безопасности Украины, а 7 июня был отдан приказ "провести работу". Её провели: 21 июня всех солдат, чьи жёны подписали обращение, и ещё порядка десяти бойцов записали в дезертиры и арестовали. Дальнейшая судьба военных неизвестна.