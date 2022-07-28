В распоряжении "Русской весны" оказались документы, из которых следует, что 14 жён бойцов 20-го Черкасского батальона территориальной обороны 1 июня 2022 года обратились в письменной форме к главнокомандующему ВС Украины Валерию Залужному и народному депутату Антону Яценко с просьбой о помощи. Женщина сообщают, что их мужей "кинули на мясо" под артиллерию и танки в Северодонецке, не снабдив патронами и пропитанием.
"Потери огромные, помогите", — значилось в письме.
Реакция от украинского командования оказалась не той, на которую рассчитывали женщины. Письмо отдали в Службу безопасности Украины, а 7 июня был отдан приказ "провести работу". Её провели: 21 июня всех солдат, чьи жёны подписали обращение, и ещё порядка десяти бойцов записали в дезертиры и арестовали. Дальнейшая судьба военных неизвестна.
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