Кедми: спецоперацию реально завершить за две недели — было бы желание

Лишь РФ влияет на украинскую ситуацию, и она для неё идеальная. А значение поставок оружия с Запада "местечковое и кратковременное".

Об этом сообщил военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

"Развитие событий на Украине… зависит сегодня только от решений и действий России. Ни одна страна вне украинской территории, кроме России, не может повлиять на развитие этих событий. Только Россия может определить, как будет развиваться этот конфликт и чем и как он закончится. Никто ей помешать в этой ситуации не может. Военной силы и желания вмешаться ни у кого нет", — заявил аналитик.

По его словам, военные итоги будет определять политическое руководство РФ, и оно быстро завершит конфликт, если только не пойдёт на "чудовищные компромиссы".

"Если завтра Москва поставит военным задачу в течение двух недель закончить спецоперацию, уничтожив украинскую армию, это будет исполнено в течение двух недель. Российская армия на это способна. Есть достаточно вариантов, которые любой средне разбирающийся в военных делах может наметить тактики, которыми это можно сделать", — отметил обозреватель.

Вооружённые силы России могут выполнить это без всяких проблем, и за полмесяца вся Украина будет взята, и ничего не останется от нынешнего киевского режима, подытожил Кедми.