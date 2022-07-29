Генштаб ВСУ признал наступление ВС РФ на Красногоровку, Пески, Авдеевку

Украинский генеральный штаб опубликовал очередную сводку, в которой признал сложную ситуацию для ВСУ на Донецком направлении. В Генштабе отметили, что российская армия осуществляет наступление на обширных территориях к западу от Донецка, а именно продвигается в сторону населённых пунктов Пески, Авдеевка, и Красногоровка.

"Противник отступил. Бои продолжаются", — утверждают в Генштабе.

Также союзные войска России и республиканской Народной милиции продвинулись в районе населённого пункта Опытное, отметили в сводке.