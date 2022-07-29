Украинский генеральный штаб опубликовал очередную сводку, в которой признал сложную ситуацию для ВСУ на Донецком направлении. В Генштабе отметили, что российская армия осуществляет наступление на обширных территориях к западу от Донецка, а именно продвигается в сторону населённых пунктов Пески, Авдеевка, и Красногоровка.
"Противник отступил. Бои продолжаются", — утверждают в Генштабе.
Также союзные войска России и республиканской Народной милиции продвинулись в районе населённого пункта Опытное, отметили в сводке.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.