The Times: Арестович приказал российским войскам "отступить или сдаться"

Британские СМИ уверены, что Киев сможет возвратить под контроль Херсон. По словам украинских чиновников, российские войска будут вынуждены сдаться.

Администрация Владимира Зеленского продолжает делать хорошую мину при плохой игре, скрывая неудачи на поле боя. Киевский режим опасается, что его перестанут поддерживать не только собственные граждане, но и западные партнёры.

"Киев готовится к решающему сражению за Херсон", — с таким заголовком вышла накануне статья в британском издании The Times.

Журналисты приводят слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который "приказал российским войскам отступить, сдаться или быть уничтоженными, поскольку Киев начал кампанию по возвращению ключевого южного региона".

По словам экспертов из Великобритании, украинские боевики с помощью поставленных западом ракет вскоре разрушат мосты через Днепр, отрезав союзников от линий снабжения.

Стоит напомнить, что последняя попытка контратаки ВСУ на Херсон закончилась печально для украинских вооруженных формирований. Боевики потеряли два батальона и были вынуждены отступить.