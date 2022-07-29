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Эксперт Одинцов заявил, что спецоперация ВС РФ скоро начнётся по-настоящему

Силовые структуры

Российские войска в ходе спецоперации по защите Донбасса ведут себя максимально "галантно" в отношении киевского режима. Об этом заявил военный аналитик Александр Одинцов. Высокоточные ракеты причиняют ущерб руководству Незалежной, однако есть "красные линии", которые на данный момент не пересекались, отметил он. 

"После окончательного выбывания из строя боеспособного костяка украинской группировки, а также лишения ВСУ минимального количества оружия, ремонтных мощностей и ГСМ, дело пойдет быстрее", — считает полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Также Одинцов задался вопросом о том, когда "Россия начнёт спецоперацию по-настоящему?"

"Уже скоро, при дверях", — сделал вывод эксперт в издании "Русская весна".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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