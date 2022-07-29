Российские войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой уничтожаются объекты военной инфраструктуры ВСУ с помощью высокоточного оружия.
Сегодня утром, 29 июля, по военным объектам украинской армии в Кировоградской области были нанесены ракетные удары. Системы противовоздушной обороны ВСУ не смогли осуществить перехват.
Атака началось рано утром, заявили жители региона. Видеозаписи прилётов ракет опубликованы в местных социальных сетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.