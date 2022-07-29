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ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Кировоградской области

Силовые структуры

Российские войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой уничтожаются объекты военной инфраструктуры ВСУ с помощью высокоточного оружия. 

Сегодня утром, 29 июля, по военным объектам украинской армии в Кировоградской области были нанесены ракетные удары. Системы противовоздушной обороны ВСУ не смогли осуществить перехват. 

Атака началось рано утром, заявили жители региона. Видеозаписи прилётов ракет опубликованы в местных социальных сетях.  

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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