ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Кировоградской области

Российские войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой уничтожаются объекты военной инфраструктуры ВСУ с помощью высокоточного оружия.

Сегодня утром, 29 июля, по военным объектам украинской армии в Кировоградской области были нанесены ракетные удары. Системы противовоздушной обороны ВСУ не смогли осуществить перехват.

Атака началось рано утром, заявили жители региона. Видеозаписи прилётов ракет опубликованы в местных социальных сетях.