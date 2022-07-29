В Минобороны РФ подтвердили гибель 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке

В пресс-службе Министерства обороны РФ подтвердили информацию о том, что украинские военные нанесли удары по колонии в Еленовке Донецкой Народной Республики, где содержатся пленные боевики нацбатальона "Азов"*.

По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали изолятор с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев", — сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме того, в профильном ведомстве подчеркнули: в результате обстрела восемь сотрудников изолятора получили ранения различной степени тяжести.

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ночью 29 июля ВСУ атаковали тюрьму с пленными украинскими солдатами. Киевский режим, скорее всего, решил таким образом избавиться от "ненужного балласта", предположил он. Кроме того, представитель ДНР добавил, что разбор завалов продолжается.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.