Безсонов: ракетами HIMARS ВСУ убили 40 пленных "азовцев"* в тюрьме в Еленовке

Ночью 29 июля украинские боевики атаковали тюрьму, в которой содержались пленные украинцы. Представитель ДНР Даниил Безсонов сообщил, что найдено 40 погибших.

Как рассказал замминистра информации Донецкой Народной Республики, ракета была нацелена на барак с военнопленными. Безсонов предположил, что ВСУ стреляли из американской ракетной системы HIMARS.

"Военно-политическое руководство Украины видимо решило избавиться от ненужного балласта", — написал он.

Сейчас продолжается разбор завалов, и на данный момент уже найдено 40 погибших и 130 раненых. Позже эти цифры могут вырасти, добавил представитель ДНР. Он также отметил, что теперь придётся защищать военных преступников до суда.

Киевский режим решил убить "узников Азовстали" после их многочисленных интервью, уверен военкор Александр Коц. Боевики нацбата "Азов"* всё охотнее рассказывают о собственных преступлениях против мирных жителей, казнях и пытках.

"Удар Хаймарсом по своим бывшим захистникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил", — делает вывод репортёр.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.