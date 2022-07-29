Армия России нанесла удары по 57-й мотопехотной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, российские военные поразили боевые цели на территории Черниговской области благодаря высокоточным ракетным ударам.
"Критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливающая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", — подтвердили в Минобороны.
В четверг, 28 июля, ВС РФ также нанесли поражение резервам противника в Киевской области. Как пояснили в профильном ведомстве, в результате ударов 30-я механизированная бригада украинских войск, которая находилась на полигоне в районе населённого пункта Лютеж, полностью утратила боеспособность. Отмечается, что эту бригаду планировали направить в Донбасс.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Брянскую область.
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