Минобороны: критические потери в боях понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ

Армия России нанесла удары по 57-й мотопехотной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, российские военные поразили боевые цели на территории Черниговской области благодаря высокоточным ракетным ударам.

"Критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливающая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", — подтвердили в Минобороны.

В четверг, 28 июля, ВС РФ также нанесли поражение резервам противника в Киевской области. Как пояснили в профильном ведомстве, в результате ударов 30-я механизированная бригада украинских войск, которая находилась на полигоне в районе населённого пункта Лютеж, полностью утратила боеспособность. Отмечается, что эту бригаду планировали направить в Донбасс.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Брянскую область.