ВС РФ нанесли ответный удар по войскам Украины, обстрелявшим Брянскую область

Вооружённые силы РФ нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области.

Именно поэтому местные жители слышали громкие хлопки вдоль границы, пояснил глава региона Александр Богомаз. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

"После обстрела Климовского района военные подразделения ВС РФ нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач", — отметил губернатор.

Ранее он заявил, что утром 29 июля украинские боевики обстреляли населённый пункт Сачковичи в Брянской области. По его словам, в результате обстрела повреждена линия передач. Как подчеркнул губернатор, пострадавших и других разрушений на территории региона нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Во вторник, 26 июля, ВСУ атаковали контрольно-пропускной пункт "Троебортное" Брянской области. При обстреле пострадали четыре человека, позже один из них скончался.