Военкор Татарский: ракеты HIMARS сложили в Еленовке один барак целиком

В период активных боевых действий исправительные колонии в ДНР подвергались обстрелам не один раз. Но били по ним не специально, лагеря просто становились жертвами неточных выстрелов. Такое мнение высказал военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Однако в случае с колонией в Еленовке ракеты прилетели именно туда, куда хотел оператор, считает журналист.

Он отметил, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Хаймарс" показали себя, как очень точное оружие. Следовательно, ракеты прилетели точно по выбранной цели.

Военкор оценил число погибших в результате обстрела пленных заключённых ВСУ — как минимум 40 человек по данным Минобороны РФ, большое количество раненых и масштабы поражения.

"Я так понимаю, сложили один барак целиком", — сделал вывод он в своём Telegram-канале.