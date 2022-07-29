Вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовскую колонию в Донецкой Народной Республике, где содержатся пленные боевики националистического батальона "Азов"*. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в пятницу утром.
"ВСУ попытались уничтожить пленных "азовцев*", открыв артиллерийский огонь по баракам, где их содержали", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
Журналист утверждает, что ранены более 100 боевиков, а также много убитых.
По мнению военкора, Киев решил уничтожить свидетелей, которые начали говорить.
Ранее пленный пресс-секретарь "Азова"* рассказал на допросе о том, что убивать на камеру российских военнослужащих, захваченных ВСУ, приказал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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