ВСУ нанесли удар по Еленовской колонии, где содержатся пленные "азовцы"*

Вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовскую колонию в Донецкой Народной Республике, где содержатся пленные боевики националистического батальона "Азов"*. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в пятницу утром.

"ВСУ попытались уничтожить пленных "азовцев*", открыв артиллерийский огонь по баракам, где их содержали", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Журналист утверждает, что ранены более 100 боевиков, а также много убитых.

По мнению военкора, Киев решил уничтожить свидетелей, которые начали говорить.

Ранее пленный пресс-секретарь "Азова"* рассказал на допросе о том, что убивать на камеру российских военнослужащих, захваченных ВСУ, приказал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.