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Евсеев: заградотряды — главный фактор, почему ВСУ не сдаются, несмотря на потери

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На Украине, возможно, не все знают о тех колоссальных потерях, которые несёт армия.

Евсеев: заградотряды — главный фактор, почему ВСУ не сдаются, несмотря на потери

Там вся информация скрывается, это инструмент информвойны, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Даже западные СМИ подтвердили, что ВСУ теряют от 20 тысяч военнослужащих в месяц, а максимальные же потери Украины — 125 тысяч боевиков в месяц. Украинцы могут сделать вид, что ничего не знают об этом, но как тогда объяснить массовое уклонение от призыва и повальное дезертирство, отметил аналитик.

"Есть несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городских районах, которые помогают им держаться. Между Артёмовском и Соледаром нет единого пространства, это сплошная агломерация. Они подготовили там позиции. Они также накапливали тяжёлое вооружение и получают поставки оружия с Запада”, — в интервью "Украине.ру" сказал обозреватель.

Однако, когда ЛДНР полностью освободят, ситуация будет иной. До Днепропетровска нет каких-то укреплённых линий обороны и ничто не остановит русскую армию, подытожил Евсеев.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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