Сатановский о словах Борреля по отказу от газа РФ: трындеть — не мешки ворочать

Громкие заявления Жозепа Борреля об отказе от российского газа — обычный "трындёж".

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что потребителей газа сегодня намного больше, чем поставщиков, а цены на газ стремительно взлетают. Брюссель продолжает кричать о планах отказаться от российского топлива, отметил аналитик. По его словам, достичь этого Европа не в состоянии.

"Отчего от российского газа Европа намерена отказаться только "в будущем"? Почему не прямо сейчас, к примеру — этим летом?… Опять же, когда продукция ее промышленности станет без дешёвого российского газа неконкурентоспособной, до чего осталось полшага, или промышленность эта вообще остановится, что тоже не за горами, расплачиваться за газ (нефть, уголь, металлы, удобрения — нужное подчеркнуть) европейцы чем будут? Лимбуржским сыром?" — задаёт риторический вопрос обозреватель.

Он подчеркнул, что европейский газ существует в природе, но его объёмов не хватит даже Польше. Выходит, что Боррель просто принципиально безграмотен в важнейших вопросах для выживания Европы, заявил Сатановский.

Он напомнил, что Латвия накануне призналась в продолжении покупок газа из России, сообщает "Политэксперт".

"Недавно они сами в этом признались, что поставило Ригу в дурацкое положение, но ещё глупее на сегодня выглядит из-за этого официальный Брюссель со всеми его начальниками, до говорливого Борреля включительно. Ну, трындеть попусту — не мешки ворочать", — подытожил публицист.